مجلس التعاون الخليجي: حروب المنطقة تضعنا في منعطف خطر

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن حروب المنطقة تضعها في منعطف خطير ومستقبل مظلم وعواقب كارثية.

معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون: انعقاد منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول المجلس و #الاتحاد_الأوروبي، هو دلالة على المكانة المرموقة لدول المجلس، ورؤيتها واهتمامها في تعزيز العلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية.



https://t.co/ejOOW69xCx… pic.twitter.com/kyCzZpRu6f — مجلس التعاون (@GCCSG) April 22, 2024

وشدد الأمين العام على هامش منتدى الأمن والتعاون الإقليمي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة ومحيطها.

وقف النار والعمليات العسكرية

كما طالب إسرائيل بوقف إطلاق النار ووقف عملياتها العسكرية ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون تأخير.

ومطالباً المجتمع الدولي أيضاً باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إسرائيل ردا على العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين.

ضبط النفس

وأشار إلى أن أوضاع المنطقة أخذت منحى خطيراً بالنسبة إلى شعوب المنطقة ويجب على الأطراف كافة ضبط النفس.

معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون: وزراء خارجية دول المجلس ووزراء خارجية دول اتحاد البنلوكس ناقشوا تطورات الأوضاع والتصعيد الأخير في المنطقة وتبادلوا وجهات النظر حيالها.https://t.co/FnzmF89oh4#مجلس_التعاون pic.twitter.com/ydLt6ty9Ak — مجلس التعاون (@GCCSG) April 22, 2024

جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، اليوم في دوقية لوكسمبورغ.