موجة أمطار جديدة بالإمارات.. وخبير طقس: "لا داعي للقلق"

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بعد هطول أمطار "تاريخية" شهدتها الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، يتوقع أن تشهد بعض المناطق في الدولة موجة أمطار جديدة، تبدأ اليوم الاثنين وتمتد إلى يوم الأربعاء.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد (NCM)، في أحدث توقعاته أن هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة اليوم في المناطق الغربية من دولة الإمارات.

الطقس المتوقع على الدولة من الإثنين إلى الجمعة 22 - 26 أبريل 2024

Expect weather over the country from Monday till Friday 22-26 April 2024 pic.twitter.com/ibjnKjcIqX — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 21, 2024

أما غداً الثلاثاء، الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة في المناطق الشرقية. بينما يوم الأربعاء ستكون فرصة هطول الأمطار ضعيفة على المناطق الشمالية الشرقية، بحسب المركز.

في هذا الشأن، قال خبير الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، د.أحمد حبيب، إنه على الرغم من وجود فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مساء الاثنين، وتوقع هطول أمطار إضافية على مناطق محددة من الإمارات، الثلاثاء، فإنه "لا يوجد سبب للقلق".

وأضاف أن "الوضع الحالي لا ينطوي على هطول أمطار غزيرة على الإطلاق، ولا يمكن مقارنته بحدث الأسبوع الماضي"، وفق ما نقلته صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية.

ماذا عن الشهر القادم؟

من جانبه، أفاد "مركز العاصفة لمراقبة الطقس والتغير المناخي"، بأن أمطارا محدودة قد تشهدها بعض المناطق اليوم وغداً.

كما تطرق المركز للحديث عن توقعات شهر مايو القادم، مبيناً أن هناك توقعات بحدوث حالة جوية لكنها أشار إلى أن الصورة غير واضحة.

وشدد أنه في حال كان هناك حالة جوية قوية سيتم وضع تنبيهات أولاً بأول من المركز، محذرا من تداول الشائعات بهذا الشأن.

يذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، عاشت الإمارات يوما "تاريخيا"، بعد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

وكانت الأرصاد البحرية الإماراتية كشفت أن كمية الأمطار التي تعرضت لها الدولة خلال 15 دقيقة فقط تجاوزت 30 ملم، فيما كمية الأمطار تخطت 259 ملم في بعض المناطق.

كما أضافت أن الجزء الشمالي من الدولة شهد أكبر كميات من الأمطار.