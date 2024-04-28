أمير الكويت يلتقي رئيس الوزراء العراقي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

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استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عصر اليوم الأحد، محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، والوفد المرافق على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.
هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتنميتها وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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