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كوارث طبيعية

هطول أمطار متفاوتة الغزارة في سلطنة عمان.. والدراسة غدا عن بعد

العربية.نت
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أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان تفعيل الدراسة عن بعد غدا الخميس في جميع المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية عدا محافظة الوسطى بسبب الأمطار، على أن تُستأنف الدراسة في المدارس يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024م.

وذلك إشارة إلى التنبيه رقم (1) بغزارة الأمطار المتوقعة الصادر اليوم من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، الذي أشار إلى هطول الأمطار على معظم المحافظات وتتراوح غزارتها بين (20-80 ملم) مع جريان الأودية والشعاب.

"أمطار متفاوتة الغزارة"

وشهدت عدد من محافظات سلطنة عمان هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة أدت إلى جريان عدد الأودية والشعاب.

ففي محافظة الداخلية أدى هطول الأمطار على ولاية نزوى إلى نزول العديد من الأودية مثل الهجري والمصلة والرحبة وسميط والسويحرية وكمة ووادي المعيدن.

وفي ولاية الجبل الأخضر جرى كل من وادي المناخر ووادي سيق، كما أدت الأمطار الغزيرة بولاية سمائل إلى جريان وادي العق ووادي بني رواحة.

وأدت الأمطار أيضا إلى جريان وادي المحيول بولاية منح.

وشهدت ولاية الحمراء هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة تركزت على القمم الجبلية من الجبل الشرقي أدت إلى جريان الأودية الشرقية ووادي شعمى والمدام ووادي غول ووادي النخر وعدد من الشعاب.

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وكانت فيضانات مفاجئة، ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، منتصف أبريل/نيسان الماضي في سلطنة عمان تسببت في خسائر بالغة، وأدت إلى مقتل العشرات من بينهم تلاميذ هوت حافلتهم، حسبما قالت سلطات البلاد.

وقال مسؤولو الدفاع المدني إن عدد القتلى ارتفع بسبب الأمطار التي شهدتها محافظة شمال الشرقية، أكثر مناطق السلطنة تضرراً.

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