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البحرين: سرايا "الأشتر" منظمة إرهابية خارج حدودنا

أعلنت استهداف إيلات في إسرائيل

العربية.نت
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أكد المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني في البحرين، محمد العباسي، أن "سرايا الأشتر" التي سبق أن صنفتها البحرين تنظيمًا إرهابيًا، تمارس أنشطتها خارج المملكة.

وأوضح العباسي أن دولا عدّة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة قامت كذلك بتصنيف "سرايا الأشتر " كيانًا إرهابيًا.

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وكانت ما تطلق على نفسها المقاومة الإسلامية في البحرين "سرايا الأشتر" قد أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت مواقع إسرائيلية في مدينة إيلات المطلة على ساحل البحر الأحمر بالطائرات المسيرة.

وأوضحت السرايا "المصنفة منظمة إرهابية في البحرين" أن العملية تمت في الـ 27 من الشهر الماضي نصرة للشعب الفلسطيني المقاوم في غزة، وفق البيان.

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