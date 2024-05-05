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استخدام إصبع أو وجه الميت لفتح هاتفه.. فتوى تثير الجدل

دبي - العربية.نت
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شهدت مواقع التواصل جدلا واسعا بعد صدور فتوى بشأن استخدام وجه أو إصبع الميت لفتح هاتفه النقال.

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"لا يجوز"

فقد أفتت وزارة الأوقاف الكويتية ممثلة بقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بعدم جواز تمكين أهل الميت أو غيرهم من أخذ بصمة يده أو وجهه لفتح هاتفه. وفق ما نقل موقع صحيفة "القبس".

وأوضحت الوزارة رداً على سؤال لمدير إدارة شؤون الجنائز حول جواز تمكين أهل الميت من أخذ بصمة يده أو وجهه لفتح هاتفه، أن ذلك يعتبر من خصوصيات الميت ويحمل مظنة احتوائه على ما يعيب الميت أو يشينه فلا يجوز الاطلاع عليه ستراً للميت ورعايةً لحرمته.

فتوى بصمة الميت
فتوى بصمة الميت

"يجوز في الطوارئ بشرط"

لكنها أوضحت أنه إذا كانت هناك حاجة أو طارئ لفتح هاتفه فيكون ذلك عن طريق القضاء أو الجهة الأمنية المختصة بعدد تقديم طلب من أهل المتوفى.

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