بالصف الأول ثانوي.. سجن طالب كويتي 5 سنوات لانضمامه إلى داعش

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قضت محكمة الأحداث في الكويت، بحبس طالب "حدث" بالصف الأول ثانوي 5 سنوات لانضمامه إلى تنظيم "داعش" ومحاولة تفجير حسينية في محافظة مبارك الكبير.

وبرأته المحكمة من تهمة الإضرار بمصالح البلاد، وفق ما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.

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من جانبه، أنكر الطالب أمام المحكمة قيامه بأي خطوات عملية لتنفيذ مخططه، ونفى وجود أي متفجرات بحوزته، مشيراً إلى أنه لم ينتقل لمرحلة التنفيذ.

وفي أبريل الماضي، أحالت النيابة العامة الكويتية 12 حدثاً "يدرسون في المرحلة الثانوية" إلى المحاكمة في جرائم أمن دولة، حيث تبين انضمامهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وتحريض الآخرين على الانضمام له وتبني أفكاره.

كما أكد مصدر، أن التحريات أثبتت أن هؤلاء الأحداث أعلنوا خلال مقاطع وتدوينات عبر مواقع التواصل عن تأييدهم لجماعة "داعش" الإرهابية، وحرضوا أقرانهم على الانتساب إلى هذا الفكر، وفق ما نقلته صحيفة "القبس" حينها.

تجنيد الأحداث

وأشار المصدر إلى أن المتهمين في الخلايا الإرهابية سعوا إلى تجنيد طلبة وأحداث للإيمان بأفكارهم الإرهابية ومساعدتهم في مخططاتهم الإجرامية لإلحاق الضرر بدولة الكويت.

كما بين أن العديد من الطلبة الأحداث رفضوا الانصياع للخلايا الإرهابية وسارعوا بإبلاغ أهاليهم عنهم والذين تقدموا ببلاغات إلى وزارة الداخلية عن ذلك، وهؤلاء الأحداث جرى استبعادهم من أي اتهام.

وقال مصدر مطلع أن النيابة العامة حققت في عام 2023 في 51 قضية أمن دولة تتضمن قضايا التحريض والدعوة للانضمام إلى جماعات إرهابية مجرمة ومحظورة وقضايا أخرى، ومن المتوقع أن تساهم قضايا الأحداث في ارتفاع نسبة هذه القضايا خلال العام الجاري 2024.

وشدد المصدر على أن هناك استدعاءات جرت من قبل وزارة الداخلية لأحداث لوحظ متابعتهم في العديد من مواقع التواصل لمواقع ومقاطع أشخاص مشبوهين يحرضون على الانضمام إلى جماعات إرهابية وبعد سؤالهم تبين أن هؤلاء الأحداث متعاطفون معهم وليس لديهم انتماءات أو ميول إرهابية وكان استدعاؤهم من باب الحذر ومعرفة أدق التفاصيل لدى البحث عن مثل هذه الجرائم.