سلطان عُمان يبدأ الاثنين أول زيارة دولة إلى الكويت منذ توليه الحكم

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يصل إلى الكويت، الاثنين، السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في زيارة دولة يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وهذه أول زيارة دولة يقوم بها السلطان هيثم إلى الكويت منذ تسلمه مقاليد الحكم في يناير 2020.

وفي 5 فبراير الماضي، قام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بزيارة دولة لسلطنة عُمان، حضر خلالها مع السُّلطان هيثم بن طارق، افتتاح مصفاة "الدقم" والصناعات البتروكيماوية.

وقال سفير الكويت لدى سلطنة عمان الدكتور محمد الهاجري، إن العلاقات بين البلدين "تشهد نمواً وتطوراً مستمرين على جميع المستويات".

وفي تصريح له نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال الهاجري، إن هذه الزيارة "تكتسب أهمية كبيرة في دفع العلاقات الثنائية بين الكويت وسلطنة عمان إلى مزيد من التقدم".

وأفاد أن العلاقات بين البلدين تتواصل نحو المزيد من تعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعلمية والسياحية.

إلى ذلك، تحدث سفير سلطنة عمان لدى الكويت، الدكتور صالح الخروصي، عن الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وقال الخروصي إن هذا المشروع يُعّدُ إنجازاً نظراً لكونه أكبر مشروع استثماري مشترك مدمج بين مجموعة "أوكيو" العمانية و"شركة البترول الكويتية العالمية" برأسمال جاوز 9 مليارات دولار.

وأضاف أن افتتاح المشروع كان بمثابة تجسيد للعلاقات المتجذرة بين البلدين، موضحا أنه أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في القطاع النفطي.

وبلغ الاستثمار الكويتي المباشر في السلطنة حتى نهاية سبتمبر 2023 نحو 2.4 مليار دولار، وحجم التبادل التجاري نحو مليارَي دولار بزيادة قدرها 300%.

وأكد السفير العماني أهمية دور اللجنة العمانية - الكويتية المشتركة التي تأسست في عام 2003، وتنعقد دورياً بالتناوب في عاصمتي البلدين، وكان آخرها الدورة التاسعة التي عُقدت بمسقط في مارس الماضي للتنسيق في مختلف جوانب التعاون الثنائي الوثيق بين البلدي.

واستعرض بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث بلغ الاستثمار الكويتي المباشر في السلطنة حتى نهاية سبتمبر 2023 ما قيمته 922.3 مليون ريال عماني (نحو مليارين و400 مليون دولار)، بزيادة أكثر من 125 مليون ريال (نحو 325 مليون دولار) عن العام الماضي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري عام 2023 حتى نوفمبر 790 مليون ريال (نحو ملياري دولار) بزيادة نحو 300 في المائة مقارنة بالعام السابق الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه نحو 280 مليون ريال (نحو 728 مليون دولار).