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الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح

الكويت.. أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد

العربية.نت
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أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، السبت، أمراً أميرياً بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد.

وولد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في الكويت في 15 مارس 1953، وهو الابن الثاني للشيخ خالد الحمد المبارك الصباح.

وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية عام 1977، والتحق بوزارة الخارجية الكويتية بعدها بعام، إذ عمل ملحقا دبلوماسيا بدائرة الشؤون السياسية قسم الشؤون العربية من عام 1978 وحتى 1983.

وتدرج الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في السلك الدبلوماسي، ومثّل بلاده سفيرا في السعودية ومندوبا للكويت في منظمة المؤتمر الإسلامي حتى عام 1998.

وصدر أمر أميري بتعيينه رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير في 1998، وأصبح بعد نحو 8 سنوات وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل في 2006، ثم وزيرا للإعلام في 2008.

وتسلم الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حقيبة وزارة الخارجية في 2011، وعين بعد نحو عام نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية.

وفي عام 2019 صدر أمر تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في البلاد.

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