الصين: موقفنا من أزمة الجزر الثلاث ثابت

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بعدما استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الصيني لدى طهران، احتجاجا على بيان صيني إماراتي يتعلق بسيطرة إيران على 3 جزر إماراتية، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن بلادها تدعو الطرفين لحل خلافاتهما سلميا.

الحوار لحل الخلاف

وأضافت ماو نينغ، أن الصين طالبت الإمارات وإيران بالحوار لإنهاء الخلاف بينهما.

وتابعت ردا على سؤال حول هذه القضية في مؤتمر صحافي دوري، أن "موقف الصين بشأن الجزر الثلاث ثابت".

جاء ذلك بعدما استدعت الخارجية الإيرانية أمس السفير الصيني في طهران للاحتجاج.

وتطالب طهران بالسيادة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الإماراتية، التي سيطرت عليها منذ عام 1971، أي قبل وقت قصير من حصول الإمارات السبع على استقلالها الكامل عن بريطانيا وتأسيس دولة الإمارات، وفق وكالة رويترز.

وفي بيان مشترك نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، السبت، والذي جاء بعد اجتماع ثنائي بين رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين، الخميس، عبرت الصين عن دعمها لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث.

تابعة لإمارة رأس الخيمة

يذكر أن الجزر الثلاث تهيمن على الطريق المؤدي إلى مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية.

وتؤكد الإمارات أن هذه الجزر كانت تابعة لإمارة رأس الخيمة، حتى استولت عليها إيران بالقوة قبل أيام من تشكيل الاتحاد الإماراتي، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس".