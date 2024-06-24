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الخارجية البحرينية: أجرينا محادثات مع إيران لاستئناف العلاقات بين البلدين

العربية.نت
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أعلنت وزارة الخارجية البحرينية إجراء محادثات مع إيران لاستئناف العلاقات بين البلدين.

وحصل اتفاق بحريني إيراني على بدء محادثات لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بين البلدين بعد انعقاد لقاء ثنائي في طهران بين وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني ونظيره الإيراني المكلف علي باقري كني.

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