الكويت: ضبط مواطنين منضمين لتنظيم محظور يهدف لهدم نظم البلاد
أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن المقبوض عليهم نشروا أفكار هذا التنظيم المحظور في أحد برامج التواصل الاجتماعي وعقدوا العزم للخروج من البلاد والالتحاق مع أعضاء التنظيم
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أعلن جهاز أمن الدولة في الكويت، الأربعاء، ضبط مواطنين منضمين إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد.
وجاء في بيان نقلته وزارة الداخلية الكويتية: "تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية مُتمثلة بجهاز أمن الدولة من إلقاء القبض على مواطنين منضمين إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، كما أنهم نشروا أفكاره في أحد برامج التواصل الاجتماعي، وعقدوا العزم للخروج من البلاد والالتحاق مع أعضاء التنظيم، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
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