مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تعبيرية عن العلكة - آيستوك

الحكم على شاب كويتي بالسجن سنتين.. والسبب "سرق علكة"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

في الكويت، صدر حكم على مواطن بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بسرقة علب من اللبان أو "العلكة".

وقضت محكمة الجنح في الكويت، أمس الخميس، بحبس مواطن سنتين، إثر إدانته بتهمة سرقة علب علكة بقيمة 75 دينارا (حوالي 245 دولارا)، وفق ما ذكرته صحيفة "المجلس" الإلكترونية المحلية.

مادة اعلانية

كما أن تلك الحادثة وقعت في أحد الأسواق المركزية الشهيرة في منطقة سلوى بمحافظة حولي.

وحقق المنشور حوالي ربع مليون مشاهدة عبر "إكس"، وسط تفاعل عدد كبير من النشطاء على الخبر، وكتب أحدهم "ممكن جدا يكون الشخص صاحب سوابق وتم سجنه من قبل، لهذا السبب القاضي ما يرحمه في الحكم كونه لم يرتدع في المرات السابقة".

كما دعا آخرون إلى التصدي للسرقة بكافة أشكالها حتى ولو كانت "علكة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
سر وراء تحركات رئيس وزراء المجر لإنهاء حرب أوكرانيا سر وراء تحركات رئيس وزراء المجر لإنهاء حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط