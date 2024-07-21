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الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن

حبس 3 سنوات.. حكم نهائي بحق الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن

القضية التي أثارت الجدل وسط الشارع الكويتي تعود إلى أغسطس من العام الماضي (2023)

العربية.نت
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أيدت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، حكم محكمة الاستئناف بحبس الفاشينستا فاطمة المؤمن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية القتل الخطأ نتيجة حادث مروري.

القضية التي أثارت الجدل وسط الشارع الكويتي تعود إلى أغسطس من العام الماضي (2023) عندما كانت المؤمن تقود سيارة بسرعة كبيرة متجاوزة الإشارة الحمراء، لتصطدم بسيارة أخرى، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة ثالث.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عقب الحادث، أنه تم حبس المؤثرة الكويتية وتوجيه 10 تهم بحقها من بينها القتل الخطأ وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

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وكانت محكمة الجنح قد أعلنت، في مارس الماضي، تأييد حبس فاطمة المؤمن 3 سنوات المتهمة بقتل شخصين بالخطأ وإصابة شخص ثالث.

يذكر أن الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، المختصة في مجال التجميل والأزياء، تحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حيث يتابعها على تطبيق "إنستغرام" أكثر من مليوني شخص.

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