.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

القضاء يرد الدعوى.. ممرضة ترفض التلقيح: تجريبية وخطيرة

خارج مستشفى بروكلين في مدينة نيويورك يوم 31 مارس (فرانس برس)
عاملون صحيون في أميركا - أرشيفية
لقاح كورونا

القضاء يرد الدعوى.. ممرضة ترفض التلقيح: تجريبية وخطيرة

قرار القاضي: "إنه خيار تم اتخاذه للحفاظ بشكل أكبر على سلامة الموظفين والمرضى وأسرهم"

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

رفض قاضٍ اتحادي أميركي دعوى قضائية أقامها 117 من العاملين بأحد مستشفيات تكساس بسبب اشتراط المستشفى أن يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19.

وأيد قاضي المحكمة الجزئية لين هيوز في حكم صدر يوم السبت سياسة مستشفى هيوستن ميثوديست التي تقضي بضرورة تطعيم الموظفين.

أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية صحة أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية

ودفعت الممرضة جينيفر بريدجز وهي المدعية الرئيسية في القضية بأنه إذا تم طردها لرفضها التطعيم فيجب اعتبار ذلك فصلا تعسفيا. وقالت أيضا إن اللقاحات تجريبية وخطيرة.

ولم يجد القاضي رأيا مقنعا في أي من الحجتين.

وقال هيوز في قراره إن "مستشفى ميثوديست يحاول القيام بعمله في إنقاذ حياة الناس دون أن ينقل لهم كوفيد-19.. "إنه خيار تم اتخاذه للحفاظ بشكل أكبر على سلامة الموظفين والمرضى وأسرهم".

وأضاف "لبريدجز حرية الاختيار إما قبول أو رفض لقاح كوفيد-19 ولكن، إذا رفضت، فعليها ببساطة العمل في مكان آخر".

وقال القاضي إن قانون ولاية تكساس يحمي فقط الموظفين من طردهم لرفضهم القيام بعمل غير قانوني، وأن هذا الشرط يتوافق مع السياسة العامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
محطّات أنيقة على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع محطّات أنيقة على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع
الرؤساء الإيرانيون يمضون.. والثورة وحدها باقية! الرؤساء الإيرانيون يمضون.. والثورة وحدها باقية!
الأكثر قراءة
بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته
ضبط مشترك ضبط مشترك "ذا فويس" المتهم بالشروع في القتل.. وحالة الضحية حرجة 
مصر تكشف أسرار شقة مصر تكشف أسرار شقة "الكنز" .. آثار وقطع فنية ومجوهرات بمليارات
السعودية: تغريم السعودية: تغريم "مشاهير" الحفل الخادش بأكثر من 3 ملايين ريال
شريكة إريكسن باكية بعد نزولها إلى الملعب: مات كريستيان شريكة إريكسن باكية بعد نزولها إلى الملعب: مات كريستيان
طبيب إريكسن السابق ينصحه باعتزال كرة القدم طبيب إريكسن السابق ينصحه باعتزال كرة القدم
قبل أن تذهب
اختتام قمة مجموعة السبع بخطة مستقبلية لمواجهة كورونا والصين وروسيا
اختتام قمة مجموعة السبع بخطة مستقبلية لمواجهة كورونا والصين وروسيا
اكتشف المزيد