القضاء يرد الدعوى.. ممرضة ترفض التلقيح: تجريبية وخطيرة

رفض قاضٍ اتحادي أميركي دعوى قضائية أقامها 117 من العاملين بأحد مستشفيات تكساس بسبب اشتراط المستشفى أن يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19.

وأيد قاضي المحكمة الجزئية لين هيوز في حكم صدر يوم السبت سياسة مستشفى هيوستن ميثوديست التي تقضي بضرورة تطعيم الموظفين.

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ودفعت الممرضة جينيفر بريدجز وهي المدعية الرئيسية في القضية بأنه إذا تم طردها لرفضها التطعيم فيجب اعتبار ذلك فصلا تعسفيا. وقالت أيضا إن اللقاحات تجريبية وخطيرة.

ولم يجد القاضي رأيا مقنعا في أي من الحجتين.

وقال هيوز في قراره إن "مستشفى ميثوديست يحاول القيام بعمله في إنقاذ حياة الناس دون أن ينقل لهم كوفيد-19.. "إنه خيار تم اتخاذه للحفاظ بشكل أكبر على سلامة الموظفين والمرضى وأسرهم".

وأضاف "لبريدجز حرية الاختيار إما قبول أو رفض لقاح كوفيد-19 ولكن، إذا رفضت، فعليها ببساطة العمل في مكان آخر".

وقال القاضي إن قانون ولاية تكساس يحمي فقط الموظفين من طردهم لرفضهم القيام بعمل غير قانوني، وأن هذا الشرط يتوافق مع السياسة العامة.