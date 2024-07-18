مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
President Joe Biden speaks at a dinner for the Detroit chapter of the NAACP, Sunday, May 19, 2024, in Detroit. (AP Photo/Alex Brandon)
الرئيس الأميركي جو بايدن
جو بايدن

البيت الأبيض: بايدن مصاب بكورونا ويعاني من أعراض خفيفة

الرئيس الأميركي سينتقل إلى منزله في ديلاوير "حيث سيعزل نفسه ويواصل تأدية واجباته بالكامل خلال هذه الفترة"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

قال البيت الأبيض إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأميركي جو بايدن بفيروس كورونا في أثناء رحلة إلى لاس فيغاس لحضور تجمع انتخابي الأربعاء مضيفاً أنه يعاني من أعراض خفيفة.

هذا وأعلن بايدن أنه "بحالة جيدة" الأربعاء بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا. وقال بايدن للصحافيين أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية قبل التوجه إلى منزله في ديلاوير "أشعر بأنني بحالة جيدة".

دعوات الديمقراطيين لانسحاب بايدن تتوالى.. والرئيس بات أكثر تقبلاً لها أميركا الانتخابات الأميركية دعوات الديمقراطيين لانسحاب بايدن تتوالى.. والرئيس بات أكثر تقبلاً لها
مادة اعلانية

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن بايدن (81 عاماً) سينتقل إلى منزله في ديلاوير "حيث سيعزل نفسه ويواصل تأدية واجباته بالكامل خلال هذه الفترة".

جاءت تصريحات جان بيير بعدما قال رئيس منظمة "يونيدوس أميركا"، وهي منظمة لاتينية للحقوق المدنية، إن بايدن لن يتمكن من حضور حدث كان مزمعاً بسبب إصابته بكوفيد.

وقالت جان بيير "تلقى لقاح كوفيد والجرعة المعززة ويعاني من أعراض خفيفة". بدوره قال طبيب الرئيس الأميركي أنه "عانى بايدن اليوم من أعراض منها سيلان الأنف والسعال مع شعور عام بالتعب"، وهو يتلقى الآن عقار باكسلوفيد المضاد لكوفيد. وأضاف أن "أعراضه لا تزال خفيفة، ومعدل تنفسه طبيعي عند 16، ودرجة حرارته طبيعية عند 97.8، وقياس نبضه طبيعي عند 97%".

يأتي ذلك أيضاً في وقت يتعرض بايدن لضغوط متزايدة للانسحاب من السباق الرئاسي امام منافسه دونالد ترامب بعد أن أثار أداؤه الكارثي خلال المناظرة الرئاسية مخاوف بشأن عمره وصحته.

وثبتت إصابة بايدن بكوفيد في 21 يوليو 2022 ثم تعافى في 27 من الشهر نفسه. وتأكدت إصابته مرة أخرى في 30 يوليو قبل إعلان تعافيه من المرض في السابع من أغسطس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العربية ترصد معاناة 9 ملايين نازح سوداني العربية ترصد معاناة 9 ملايين نازح سوداني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط