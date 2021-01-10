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أميركا تشدد على ضرورة مراقبة الانتخابات في العراق

من العراق (فرانس برس)

أميركا تشدد على ضرورة مراقبة الانتخابات في العراق

عمار الحكيم: العراق بين مفترق طرق بين منهج الدولة واللادولة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بينما دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم من مدينة الصدر المفوضية إلى تأكيد قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها، أكد رئيس برلمان العراق وسفير أميركا، السبت، على ضرورة المراقبة الأممية للعملية الانتخابية.

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وشدد الحكيم على الأمن الانتخابي بحرية المرشح في إعداد برنامجه الانتخابي واختيار الجهة التي يرشح معها.

كما أوضح أنه أمام مفترق طرق بين منهج الدولة واللادولة.

في السياق أيضاً، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والسفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، السبت، على ضرورة إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات المبكرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم السبت، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر.

من احتجاجات العراق
من احتجاجات العراق

"تعبّر عن إرادة المواطن"

ولفت إلى أن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والتهيئة للانتخابات المبكرة المقبلة في البلاد، وأهمية توفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة نزيهة تعبّر عن إرادة المواطن، وضرورة إشراف الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي لتحظى بقبول شعبي وسياسي ودولي.

من احتجاجات العراق
من احتجاجات العراق

وأضاف أن اللقاء ناقش العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وفقا للمصالح المتبادلة، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، كان حدد موعد الانتخابات المبكرة في 6 يونيو المقبل.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي حينها، تشديده على ضرورة العمل على إنجاح الانتخابات المبكرة في العراق.

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