.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العراق.. مقتل شرطي باشتباكات بين متظاهرين والأمن بالناصرية

تظاهرات وسط الناصرية 10 مايو - فرانس برس
أرشيفية

العراق.. مقتل شرطي باشتباكات بين متظاهرين والأمن بالناصرية

انطلقت التظاهرات احتجاجا على حملات الاعتقال التي طالت مؤخرا ناشطين في الحراك الشعبي في الناصرية.

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قتل شرطي عراقي في اشتباكات بين متظاهرين والأمن في الناصرية. كما ذكرت قناة السومرية العراقية نقلاً عن مصدر أمني وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن إثر اشتباكات في الناصرية.

وقال المصدر إن "صدامات وقعت بين متظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الحبوبي وسط الناصرية". وأضاف أن "ذلك تسبب بوقوع إصابات بين الجانبين، تم نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج".

وشهدت الناصرية احتجاجات شعبية، بدأت الجمعة، واستعاد متظاهرون السبت السيطرة على ساحة الحبوبي، عشية إغلاقها من قبل قوات الأمن العراقية الجمعة، وفقا لوسائل إعلام محلية. وانطلقت التظاهرات احتجاجاً على حملات الاعتقال التي طالت مؤخرا ناشطين في الحراك الشعبي في الناصرية.

واندلعت شرارة الاحتجاجات الجمعة للمطالبة بإطلاق سراح الناشط المدني إحسان الهلالي، الذي اعتقل الثلاثاء الماضي.

خامنئي يواصل رفض لقاح كورونا رغم وفاة 300 طبيب بالوباء إيران فيروس كورونا خامنئي يواصل رفض لقاح كورونا رغم وفاة 300 طبيب بالوباء

ووقعت الجمعة عمليات كر وفر بين متظاهرين وعناصر أمنيين بساحة الحبوبي في المدينة مركز محافظة ذي قار.

واستخدم الأمن العراقي القنابل الدخانية والمسيلة للدموع لتفريق المحتجين في ساحة الحبوبي.

يشار إلى أن ذي قار تعد من أبرز المحافظات التي شهدت احتجاجات متواصلة منذ أكثر من عام، فيما شهدت ساحة الحبوبي، سقوط مئات القتلى والجرحى بالرصاص والقنابل الدخانية خلال الفترة الماضية.

وعلى الرغم من وعود الحكومة بملاحقة المتورطين في عمليات الاغتيال والقتل هذه التي طالت عشرات الناشطين منذ انطلاق الحراك في أكتوبر 2019 أو ما يعرف بـ"ثورة تشرين"، إلا أن أحداً لم يتم توقيفه حتى الآن.

وفي 25 ديسمبر الماضي، تظاهر آلاف في الناصرية، للتنديد "بعدم تطبيق الحكومة لوعودها بالإصلاح"، وإظهار عزمهم على مواصلة الاحتجاج ورفض إزالة خيمهم من ساحة الحبوبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد