العراق.. الكاظمي يشدد مجدداً على ضبط الحدود مع سوريا

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، الأحد، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بضرورة مسك الحدود العراقية خاصة مع سوريا.

وقال إن القوات الأمنية تركز بعملياتها الاستباقية على مناطق شمال شرقي سوريا كونها لا تحتوي على قوات نظامية تابعة للجيش السوري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

ملاحقة فلول داعش

كما أشار إلى أن عمليات التحصين والتحكيم جارية بشكل كبير مع سوريا لملاحقة ما تبقى من داعش وبعض العصابات الإرهابية وفلولها في الأراضي العراقية.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن الكاظمي وجه القوات المسلحة بضرورة ضبط الحدود العراقية السورية بالكامل.

وقال إن "الحدود العراقية السورية وهي 610 كليومترات، أؤمن أغلبها، وهناك عمل كبير من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، فضلا عن وجود معدات كاملة مقدمة من وزارة الموارد المائية لحفر خندق، وهو في مراحله الأخيرة، وكذلك وضع سداد ترابية، وسياج PRC".

السيطرة على الأعمال الإرهابية

وأضاف، أن "قوات التحالف الدولي تسهم في عملية امداد الكثير من المعدات التي ستوضع على الحدود، كما أن قيادة العمليات المشتركة والتحالف يعملان على نصب أبراج ذات قيمة مادية وعملية كبرى جداً، فيها أجهزة ومعدات حديثة، تحتوي على إمكانيات وقدرات تمكننا من السيطرة على الكثير من الأعمال التي يقوم بها الإرهابيون".

يذكر أن العراق يعمل منذ سنوات على تأمين الحدود مع سوريا، حيث كان تنظيم "داعش" يستغلها للعبور بين البلدين، وما زالت حتى الآن هناك عمليات تهريب لمقاتلي التنظيم على الحدود بينهما.