.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العراق.. خلية أزمة كورونا توصي بإغلاق الحدود

كورونا من العراق
من العراق

العراق.. خلية أزمة كورونا توصي بإغلاق الحدود

خلية الأزمة النيابية تدعو الحكومة العراقية إلى إغلاق الحدود مع الدول المجاورة لا سيما إيران وسوريا وتركيا لـ 14 يوماً لمنع دخول السلالة الجديدة لكورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع تراجع ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا، أوصت خلية الأزمة النيابيّة في العراق، اليوم الأحد، بإغلاق الحدود مع الدول المجاورة لمدة 14 يوماً، فيما عدَّت إجراءات الحكومة لمنع دخول السلالة الجديدة لكورونا إلى العراق بالجيّدة والمبكّرة.

ضربة للإخوان في ليبيا.. خسارة أولية بانتخابات البلديات المغرب العربي ضربة للإخوان في ليبيا.. خسارة أولية بانتخابات البلديات

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مقرر الخليّة جواد الموسوي قوله، إن "الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق جيّد جدّاً، إذ إن عددَ الإصابات والوَفَيَات في تراجع مستمر وهذا ما يعطي مؤشراً جيداً".

وأضاف، أن "إجراءات الحكومة المتمثلة بوزارة الصحة باتجاه منع دخول السلالة الجديدة إلى العراق جيّدة جداً وكانت مبكّرة، إلّا أن بعض الحدود مازالت مفتوحة، داعياً الحكومة إلى إغلاق الحدود مع الدول المجاورة لا سيما إيران وسوريا وتركيا لـ 14 يوماً لمنع دخول السلالة الجديدة لكورونا".

وأشار إلى أن "هناك عدمَ التزامٍ بالإجراءات الصحية من المواطن، حيث مازالت التجمعات موجودة".

كانت سلطة الطيران المدني في العراق، أعلنت الخميس، توجيه شركات الطيران العاملة على أراضيها بمنع سفر المواطنين العراقيين إلى الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وذكرت السلطة في بيان صحافي، أن "منع السفر شمل بريطانيا، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، لوكسمبيرغ، سلوفاكيا، إسبانيا، البرازيل، أميركا، الهند، أستراليا، اليابان، جنوب إفريقيا، زامبيا، وكذلك منع دخول الوافدين منها (عدا العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد