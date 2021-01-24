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مكافحة الإرهاب بالعراق: ضربنا شبكة إرهابية لها صلة ببقايا داعش

عناصر من قوات الأمن العراقية
عناصر من قوات الأمن العراقية
ميليشيات العراق

مكافحة الإرهاب بالعراق: ضربنا شبكة إرهابية لها صلة ببقايا داعش

القبض على 3 عناصر إرهابية في قضاء هيت والعثور على وثائق هامة

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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أفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق بنجاح الجهاز في ضرب شبكة إرهابية لها صلات عديدة مع بقايا عصابات داعـش، والقبض على 3 عناصر إرهابية في قضاء هيت، والعثور على وثائق هامة.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أنه لليوم الثالث على التوالي يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة عملياته (ثأر الشهداء) والتي انطلقت فجر يوم الجمعة.

وأضاف المصدر أن تشكيلات الجهاز تمكنت من ضرب شبكة إرهابيـة لها صلات عديدة مع بقايا عصابات داعـش الإرهابية، وتم فيها إلقاء القبض على 3 عناصـر إرهابيـة في قضـاء هيت شمال مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار عُثر خلالها على وثائق هامة وناظور يستخدم لمُراقبة الأرتال العسكرية.

وبذلك يصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 10 عناصر خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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جهد استخباراتي مكثف

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، أكد في اتصال سابق مع "العربية" أن عملية أمنية واسعة جارية ضد السلاح المتفلت والجريمة المنظمة وداعش.

كما شدد على أن هناك جهدا استخباراتيا مكثفا لجمع المعلومات عن منفذي الهجمات الإرهابية.

يذكر أن انتحاريين فجرا نفسيهما في سوق شعبية بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية الخميس، ما أدى إلى مقتل 32 وإصابة أكثر من 110 أشخاص بجروح.

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