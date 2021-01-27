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العراق.. إحباط مخطط داعشي لاستهداف كركوك

قوات أمنية عراقية (أرشيفية)

العراق.. إحباط مخطط داعشي لاستهداف كركوك

جهاز الأمن الوطني: العملية أسفرت عن اعتقال اثنين من الإرهابيين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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مع عودة فلول داعش للتحرك في العراق، أعلنجهاز الأمن الوطني اليوم الأربعاء، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف محافظة كركوك. وقال الجهاز في بيان إنه "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود تحركات لخلايا إرهابية، باشرت مفارز الأمن الوطني عملية مسح وتفتيش في أطراف المحافظة لملاحقة تلك الخلايا والبحث عن الأسلحة والمتفجرات"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".

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كما لفت إلى أن "العملية أسفرت عن اعتقال اثنين من الإرهابيين مطلوبين اللذين يعملان بصفة عناصر استخبارية لداعش ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الأمنية في المحافظة".

عملية نوعية جنوب كركوك

بدوره، كشف جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم تفاصيل عملية نوعية نفذت جنوب كركوك. وقال في بيان إن "رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وعد أبناء الشعب العراقي بالقصاص من بقايا داعش الإرهابية، بعد أن انطلقت عمليات كبرى يوم الجمعة الماضي"، معلناً "نجاح عملية نوعية لعناصر الجهاز فجر اليوم بمنطقة وادي الشاي جنوب كركوك"

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب (أرشيفية)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب (أرشيفية)

كما أوضح أنه "جرى اشتباك مباشر وحاسم داخل مخابئ داعش، فجر فيها بعض الإرهابيين أنفسهم على عناصر جهاز مكافحة الإرهاب، وتم قتل الآخرين ببنادق عناصر جهاز مكافحة الإرهاب"، مبيناً أن "العملية النوعية أسفرت عن مقتل قيادات كبيرة في تنظيم داعش الإرهابي وهُم كل من مسؤول الطبابة العام لداعش في العراق ومسؤول الجُهد الهندسي العام لداعش في العراق ومسؤول الاتصالات والأجهزة الإلكترونية في محافظة كركوك وإرهابيان يعملان كأمناء على مخازن التنظيم الإرهابي، كما تم قتل عُنصرين إرهابيين يعملان كحراس لهذه المخابئ".

وشدد على أن "جهاز مكافحة الإرهاب لن يتوقف عند هذا الحد وسيستمر بعملياته النوعية" ضد داعش.

يذكر أن تنظيم "داعش" كان أطل مجدداً في العراق عبر عدد من العمليات الإرهابية، أبرزها تفجير بغداد الانتحاري المزدوج يوم 21 يناير الحالي، ما دفع الحكومة والقوى الأمنية للاستنفار.

وتوعد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بضرب أي محاولات إرهابية لترويع المدنيين، وأصدر أوامر لكافة الأجهزة بالاستنفرا الأمني.

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