البابا فرنسيس يلتقي السيستاني خلال زيارته إلى العراق

أعلن الكردينال لويس ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك أمس الأربعاء أن البابا فرنسيس سيلتقي المرجع الشيعي علي السيستاني في مدينة النجف خلال الزيارة البابوية إلى العراق المقررة في مارس المقبل.

وقال ساكو لوكالة "فرانس برس": "ستكون الزيارة خاصة، وسيناقشان إطار عمل لإدانة كل من يعتدي على الحياة".

وأضاف ساكو أنه يأمل أن يوقّع الرجلان على وثيقة "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي"، وهي نص متعدد الأديان يدين التطرف وقّع عليه البابا فرنسيس مع إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب في فبراير عام 2019 في أبو ظبي.

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس العراق في الفترة من الخامس إلى الثامن من مارس وتشمل زيارته بغداد والموصل ومدينة أور الأثرية مسقط رأس النبي ابراهيم.

وكان عدد المسيحيين في العراق يزيد عن 1.5 مليون نسمة. و في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، دفعت الحرب الطائفية أتباع الطوائف المسيحية المتعددة في العراق إلى الفرار، كما أصابت هجمات تنظيم داعش في عام 2014 جميع الأقليات.

ويقدر اليوم بنحو 400 ألف عدد المسيحيين في العراق. وقد أعرب الكثيرون عن أملهم في أن تسلط زيارة البابا الضوء على التحديات التي تواجه المجتمعات المسيحية، بما في ذلك النزوح المطول والتمثيل الضئيل في مؤسسات الحكم.