التعاون الخليجي يتمسك باستقرار العراق.. "مهم لأمن دولنا"

شدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف من بغداد، على أهمية توطيد العلاقات بين دول المجلس والعراق.

كما أكد خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين من مقر وزارة الخارجية في العاصمة العراقية، أن أمن واستقرار العراق وازدهاره، مهم لأمن دول الخليج كافة والمنطقة ككل.

سيادة العراق

وأشار إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، والتي نص عليها بيان العلا، خلال القمة الـ 41 للمجلس، والذي أكد على ضرورة دعم أمن وسيادة العراق، فضلا عن دعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب.

إلى ذلك، أشاد بقدرة السلطات العراقية وسعيها إلى بسط سلطة القانون على كافة الأراضي.

بدوره، ذكر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن دول الخليج تدعم استقرار البلاد. وتطرق إلى جدول لقاءات أمين عام مجلس التعاون، مشددا على أهمية تلك الزيارة.

كما لفت إلى ضرورة التنسيق مع الدول الخليجية من أجل استقرار المنطقة.

إلى ذلك، أشار إلى أنه بحث خلال لقائه مع الحجرف قضية الإرهاب، ومواجهة العراقيين لفلول داعش، ومحاولة الإرهابيين زعزعة الوضع في البلاد.

يشار إلى أن وزارة الخارجية كانت شددت العام الماضي على أولوية توسيع العلاقات بين بغداد ودول الخليج.

ومنذ تسلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منصبه العام الماضي، اتسمت سياسته بالانفتاح على دول الخليج والولايات المتحدة على السواء.

وكان الكاظمي أكد أن العلاقات العراقية السعودية هي المفتاح الرئيسي لمشاكل وحلول الأزمات في الشرق الأوسط.