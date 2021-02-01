الكاظمي: نسعى لتمتين العلاقات مع دول مجلس التعاون

استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الاثنين، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف والوفد المرافق له.

وأكد الكاظمي، خلال اللقاء، سعي العراق لتمتين علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى تحقيق التكامل مع الأشقاء في دول المجلس بمختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية، لاسيما أن تلك العلاقات لم تصل بعد إلى ما يتطلع له العراق، حيث شدد الكاظمي على ضرورة الإسراع بملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري.

كما بيّن ترحيب العراق ومباركته لجهود المصالحة الخليجية، مشدداً على ضرورة أن يكون الحوار أساساً في حل المشاكل العالقة بين دول المنطقة.

أهمية الحوار

إلى ذلك نوه الكاظمي بإيمان العراق بأهمية الحوار، لاسيما أن التطورات الحالية، الإقليمية والدولية، ستكون لها انعكاسات على جميع دول المنطقة، الأمر الذي يحتم عليها العمل سوية وفق مبادئ الحوار لتلافيها.

وأشار إلى أهمية متابعة الملف الاستثماري وتعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت، لما لها من أثر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في العراق، ما ينعكس على أمن المنطقة بشكل عام، لافتاً إلى أن هذا يأتي متزامناً مع جهود العراق في محاربة الإرهاب، والحملة المستمرة لملاحقة فلوله.

من جانبه، أكد الحجرف دعم المجلس للعراق في تحقيق أمنه واستقراره وسيادته، وهو ما تجسد في إعلان العُلا الصادر عن قمة دول المجلس الأخيرة، موضحاً أن دول المجلس تثني على تجربة العراق الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب، معرباً عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين لاسيما في الحادث الإرهابي في ساحة الطيران.

كما بيّن أن ملف الربط الكهربائي قد وصل إلى مراحل متقدمة، وأن دول المجلس جادة في مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل المضي به قدماً.