.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"بانتظار السيولة".. الكاظمي يصطدم بالخريجين

من احتجاجات العراق
من احتجاجات أصحاب الشهادات العليا في العراق

"بانتظار السيولة".. الكاظمي يصطدم بالخريجين

الاحتجاجات أتت ردّاً على إعلان اللجنة المالية البرلمانية العراقية عدم وجود تعيينات في موازنة 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تصطدم حكومة الكاظمي منذ تشكيلها قبل أشهر وحتى اليوم بعقبات كثيرة، بينها السلاح المنفلت في البلاد، والأوضاع الاقتصادية المتردية، وكذلك تفشي فيروس كورونا المستجد الذي زاد الطينة بلة.

العراق يخصص 100 مليون دولار لشراء لقاح كورونا اقتصاد لقاح كورونا العراق يخصص 100 مليون دولار لشراء لقاح كورونا

وأمام هذه الحالة، شكلت مطالبات حملة الشهادات العليا في البلاد بإنصافهم والحصول على حقهم بالتوظيف تحدياً آخر أمام الحكومة، خصوصاً بعدما شارك قسم كبير منهم في تظاهرات للضغط على المسؤولين.

فقد تدخلت قوات الأمن، الأحد، لفض تظاهرة في منطقة العلاي بالعاصمة بغداد، نظمتها تنسيقيات حملة الشهادات في عموم العراق أتت ردّاً على إعلان اللجنة المالية البرلمانية العراقية، عدم وجود تعيينات في موازنة 2021، ونتج عن الاحتجاجات إصابة عدد من المتظاهرين بجروح.

لم تف بوعودها!

واعتبر المتظاهرون أن الحكومة فشلت في أداء مهمتها، ولم تف بوعودها التي قطعتها حول توفير فرص عمل للخريجين.

فيما كشفت وسائل إعلام محلية، أن الأمن اعتقل عدداً كبيراً من ممثلي الاحتجاجات التي ضمت آلافاً.

عجز بـ 75 تريليون دينار

بدوره، برر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هيثم الجبوري، في تصريحات صحافية، أن الحكومة الحالية تواجه تراكمات سببها الحكومات السابقة، حيث يبلغ العجز 75 تريليون دينار، ولهذا سيدعمون إضافة بند ضريبة الدخل بدلا من استقطاع الرواتب.

وأعلن أنه لا تعيينات في موازنة العام الحالي، كاشفاً أن الأمر سيبقى مرهونا بتوفر "السيولة المالية".

وكان مجلس النواب العراقي قد أضاف نصا جديدا لمشروع قانون 2021 يتعلق بتأسيس صندوق خاص بـ "البترو دولار" للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، وتنفيذ مشاريع وخدمات فيها.

من احتجاجات العراق
من احتجاجات العراق

يذكر أن العراق يشهد احتجاجات منذ أكتوبر 2019، بسبب الفساد وارتفاع البطالة، ورغم تقدم البلاد على مؤشر الفساد بضعة مراتب إلا أنه لا يزال في المرتبة 160 من بين 180 دولة ترصدها منظمة الشفافية الدولية لعام 2020.

إلى ذلك، تطالب الحركة الاحتجاجية إضافة إلى إنهاء فساد الطبقة السياسية، بوظائف وخدمات عامة في وقت يغرق فيه العراق بأزمة اقتصادية تعتبر الأسوأ إطلاقاً منذ عقود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد