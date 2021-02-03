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إطلاق صفارات الإنذار في مبنى السفارة الأميركية في بغداد

بغداد.. من وراء هجوم المنطقة الخضراء الصاروخي؟!
المنطقة الخضراء التي تتواجد بها السفارة الأميركية

إطلاق صفارات الإنذار في مبنى السفارة الأميركية في بغداد

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دبي - قناة العربية

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أفاد مراسل "العربية"، الأربعاء، بإطلاق صفارات الإنذار في مبنى السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد.

ومنذ أشهر، تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأميركية في بغداد إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة له، إلى قصف صاروخي وهجمات بعبوات ناسفة.

وتتهم واشنطن الميليشيات الإيرانية الموجودة في العراق بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أميركيين.

ونفذت الميليشيات الإيرانية في العراق، هجمات صاروخية خلال الفترة الماضية، إلا أن حدة التوترات ارتفعت بشكل خاص في أعقاب اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، وكذلك تزامناً مع الذكرى السنوية لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مطلع يناير 2020 إثر ضربة أميركية.

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