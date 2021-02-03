.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الكاظمي: قتلنا الغريباوي المسؤول عن تجنيد الانتحاريين في العراق

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
داعش

الكاظمي: قتلنا الغريباوي المسؤول عن تجنيد الانتحاريين في العراق

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء بأنه تم القضاء على الإرهابي أبو حسن الغريباوي ما يسمى قائد جنوب العراق في تنظيم داعش والإرهابي غانم صباح المسؤول عن نقل الانتحاريين وآخرين من عناصر الارهاب.

وكتب على "تويتر": "استكمالا لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاء لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي، أبو حسن الغريباوي، ما يسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح".

وأضاف، أن "صباح هو المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الارهاب. قواتنا الأمنية رفعة رأسنا. عاش العراق".

مقتل زعيم تنظيم داعش في العراق أبوياسر العيساوي العراق ميليشيات العراق مقتل زعيم تنظيم داعش في العراق أبوياسر العيساوي
الكاظمي: قتلنا أبوياسر العيساوي زعيم داعش في العراق عدسة العربية الكاظمي: قتلنا أبوياسر العيساوي زعيم داعش في العراق

المسؤول عن نقل الإرهابيين الانتحاريين

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول إن غانم صباح جواد الذي قتل في ضربة جوية اليوم هو المسؤول عن نقل الإرهابيين الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في ساحة الطيران.

وأضاف الناطق "جبار علي فياض والمكنى أبو حسن الغريباوي الذي تم قتله في الضربة الجوية اليوم هو الذي أشرف على العملية الإرهابية في ساحة الطيران".

كما قال "قواتنا الأمنية مستمرة بعملياتها النوعية الاستباقية مذكراً باستهداف5 إرهابيين وقتلهم في وقت سابق على يدي قواتنا الأمنية.

وقال المتحدث باسم مكافحة الإرهاب في العراق في تصريحات خاصة لقناة "العربية" إن الأجهزة الأمنية تلاحق فلول داعش في المناطق الوعرة، مشيراً إلى أن عدم وجود حاضنة للتنظيم يسهل علينا استهداف عناصره.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أعلن الخميس، القضاء على من يطلق على نفسه "نائب الخليفة ووالي العراق" في تنظيم داعش أبو ياسر العيساوي في عملية استخبارية نوعية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد