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تحتوي مواد خطرة.. إخلاء حاويات بموانئ أم قصر في العراق

ميناء أم قصر يوم 15 يوليو 2020

تحتوي مواد خطرة.. إخلاء حاويات بموانئ أم قصر في العراق

103 حاويات تحتوي جميعها على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط/شركة نفط البصرة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الجمعة، عن إخلاء 103 حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر في محافظة البصرة جنوب البلاد.

وقالت الهيئة في بيان إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء والمتضمنة إخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة في الموانئ التي تشكل تهديداً على سلامة المنشآت الحكومية والسكنية واستبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع، اتخذت الهيئة كافة الإجراءات الأصولية لتنفيذ تلك التوجيهات بإخلاء 103 حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة توزعت بواقع 82 حاوية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي، و14 حاوية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، و7 حاويات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تحتوي جميعها على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط/شركة نفط البصرة بعد استكمال كافة إجراءاتها الأصولية من قبل المراكز الجمركية والتأكيد على الجهة المستفيدة بالحفاظ على محتوى الحاويات المسيلة بالسيل الجمركي وعدم فتحها"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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عمل متواصل

يشار إلى أن السلطات العراقية تواصل عملها بإخلاء جميع منافذها البرية والبحرية والجوية من المواد شديدة الخطورة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد تشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في جميع المنافذ الحدودية واتخاذ جميع الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية.

وفي سبتمبر 2020، أخلت هيئة المنافذ الحدودية في العراق 3 حاويات محملة بمواد شديدة الخطورة، تعود إلى وزارة الكهرباء، في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

ميناء أم قصر يوم 15 يوليو 2020
ميناء أم قصر يوم 15 يوليو 2020

وأكدت الهيئة في بيان حينها، أن الحاويات تم إخلاؤها بحضور ممثل وزارة الكهرباء، ولجنة شكلت لهذا الغرض من الجهات الأمنية والعاملة في المنفذ الحدودي، مضيفة أن "عملية الإخلاء تمت بعد استكمال كافة إجراءاتها ونقلها بشكل آمن إلى وجهتها الأخيرة، لإزالة تهديدها للدوائر الحكومية والتجمعات السكانية".

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