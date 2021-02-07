أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إلقاء القبض على 13 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، إن عناصرها تمكنت من إلقاء القبض على 13 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة بغداد مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش.

وأضافت أن المقبوض عليهم صدرت بحقهم مذكرات اعتقال صادرة من القضاء لعملهم ضمن العصابات الإجرامية فيما يسمى قواطع (كركوك ونينوى وشمال بغداد ودجلة) تحت كنى وأسماء مختلفة.

وأضاف البيان أنه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهم إلى جهات التحقيق".

يشار إلى أن السلطات العراقية كثفت من ضرباتها ضد داعش منذ إطلاق عملية "ثأر الشهداء" عقب التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب ساحة الطيران في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد في الـ21 من الشهر الماضي، تبنى تنفيذه تنظيم داعش، ما أسفر عن مقتل إصابة أكثر من 150 قتيلاً وجريحاً.