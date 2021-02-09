حملة "الثأر" مستمرة.. القبض على 24 داعشياً في الأنبار

ضمن حملتها الأمنية المستمرة على العناصر الإرهابية ضمن ما تسمى عملية "الثأر للشهداء"، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الثلاثاء، القبض على 24 عنصراً من داعش الإرهابي في الأنبار.

وذكرت في بيان، أن"مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على (24) إرهابياً مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وعملهم ضمن ما يسمى قاطعي الأنبار والفلوجة بداعش الإجرامي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

كما أضافت أن "عملية إلقاء القبض تمت وفق مذكرات وأوامر قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة"، مبينة أنه تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إلقاء القبض على 13 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، إن عناصرها تمكنت من إلقاء القبض على 13 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة بغداد مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش.

وأضافت أن المقبوض عليهم صدرت بحقهم مذكرات اعتقال صادرة من القضاء لعملهم ضمن العصابات الإجرامية فيما يسمى قواطع (كركوك ونينوى وشمال بغداد ودجلة) تحت كنى وأسماء مختلفة.

يشار إلى أن السلطات العراقية كثفت من ضرباتها ضد داعش منذ إطلاق عملية "ثأر الشهداء" عقب التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب ساحة الطيران في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد في الـ21 من الشهر الماضي، تبنى تنفيذه تنظيم داعش، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 150 قتيلاً وجريحاً.