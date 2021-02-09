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مستشار الكاظمي: الأمم المتحدة لن تتدخل بانتخابات العراق

من وسط العاصمة العراقية بغداد - أرشيفية

مستشار الكاظمي: الأمم المتحدة لن تتدخل بانتخابات العراق

عبدالحسين الهنداوي: دور الأمم المتحدة في الانتخابات هو المراقبة من خلال التقييم وليس الإشراف

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دبي - العربية.نت

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أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، الثلاثاء، أن الأمم المتحدة لن تتدخل في العملية الانتخابية، والعراقيون هم من يديرون الانتخابات في جميع مراحلها.

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وقال عبدالحسين الهنداوي، إن دور الأمم المتحدة في الانتخابات هو المراقبة من خلال التقييم وليس الإشراف، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

يشار إلى أنه في يناير الماضي، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إرسال طلب إلى مجلس الأمن بشأن الرقابة الانتخابية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن "حسين التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مارتن هوث، ونائبه جان بيرنارد، ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوروبي في العراق. وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة"، وفق ما نقلته "واع".

مساعدة أميركية لدعم الانتخابات العراقية

وفي السياق، كشفت الأمم المتحدة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID" قدمت مساهمة قدرها 9.7 مليون دولار أميركي للمشروع الذي تقوده الأمم المتحدة في العراق.

وسيسمح تمويل "USAID" بنشر مستشارين انتخابيين تابعين للأمم المتحدة على المستويات دون الوطنية بينما تستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الانتخابات العامة المبكرة في أكتوبر 2021.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان صوت بالإجماع في جلسته التي عقدها يوم 19 يناير الماضي واستضاف فيها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على تحديد العاشر من أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

واقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من يونيو المقبل، لأسباب فنية مهمة، من شأنها أن تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص أمام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة.

يشار إلى أن الانتخابات المبكرة كانت مطلباً أساسياً من قبل المحتجين المناهضين للحكومة، والذين نظموا مظاهرات بدأت في أكتوبر 2019.

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