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تجدد القصف التركي على دهوك.. وإنزال جوي على جبل كاري

من القصف التركي قرب دهوك
أرشيفية

تجدد القصف التركي على دهوك.. وإنزال جوي على جبل كاري

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تجدد القصف الجوي التركي على القرى الكردية بمحافظة دهوك العراقية، الأربعاء، وفق ما أفادت مصادر كردية لـ"العربية/الحدث".

وكشفت المصادر أن جبل كاري شمالي المحافظة استهدف بعدة صواريخ من طائرات حربية تركية في وقت مبكر هذا اليوم، فيما نفذت طائرات عمودية تركية إنزالا جويا في الجبل بعيد القصف الجوي.

كما اندلعت اشتباكات بين مسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة وبين الجنود الأتراك في نفس المكان.

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من جانبه، أفاد مصدر مسؤول في حزب العمال الكردستاني، أن الجيش التركي تكبد خسائر جراء الاشتباكات ما أجبره على الانسحاب دون تحقيق أهدافه العسكرية.

يذكر أن تركيا تقصف باستمرار مواقع في شمال العراق، مستهدفة المقاتلين الأكراد، وقد أدى تكثيف هذا القصف العام الماضي لأزمة دبلوماسية بين بغداد وأنقرة.

"نأتي على حين غرة"

كما أطلقت تركيا منذ منتصف يونيو 2020، عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كردستان العراق، تقول إنها تستهدف من خلالهما مواقع حزب العمال الكردستاني، وقد تسببتا بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.

ولوّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 22 يناير الماضي بشن هجوم على مناطق حدودية شمال العراق. وقال في تصريحات من اسطنبول، نقلتها وسائل إعلام محلية: "بخصوص إخراج الإرهابيين من سنجار بشمال العراق، فقد نأتي على حين غرة ذات ليلة".

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