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رغد صدام حسين تغرد.. "انتظروني على العربية"

رغد صدام حسين تغرد.. "انتظروني على العربية"

ابنة الرئيس العراقي السابق تكشف عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق بالفترة المقبلة

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دبي - العربية.نت

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تستضيف قناة "العربية" رغد ابنة الرئيس العراقي السابق الراحل صدام حسين في سلسلة جديدة حصرية تبث يومياً اعتباراً من الأسبوع المقبل. وغردت رغد على حسابها في تويتر قائلة: "لقاء مع قناة العربية... قريباً".

وتكشف ابنة صدام حسين في سلسلة لقاءات يديرها الزميل صهيب شراير عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق بالفترة المقبلة.

كما تتناول في حديثها الوضع الراهن في العراق ووحدة شعبه في مواجهة التدخلات الإيرانية في العراق.

إلى ذلك ستتحدث عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته، وعن مكان جثة صدام حسين الآن.

وستكشف رغد عن تفاصيل جديدة حول ما وصفته بالخيانة التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي.

كما لن يخلو اللقاء من الحديث عن الكثير من الذكريات التي جمعتها مع والدها صدام حسين، وظروف زواجها من حسين كامل ثم مقتله.

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