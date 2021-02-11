رغد صدام حسين تفتح لـ "العربية" خزائن أسرار أخطر فترة في تاريخ العراق

تستضيف قناة "العربية" رغد ابنة الرئيس العراقي السابق الراحل صدام حسين في سلسلة جديدة حصرية، تبث يومياً اعتباراً من الاثنين الجزء الأول 16:00 غرينتش 7:00 بتوقيت #السعودية.
لقاء خاص وحصري مع #رغد_صدام_حسين قريبا على #العربية@AlArabiya_shows @sohaib pic.twitter.com/GU5SZGYzZj— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) February 10, 2021
وتكشف ابنة صدام حسين في سلسلة لقاءات يديرها الزميل صهيب شراير عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق بالفترة المقبلة.
كما تتناول في حديثها الوضع الراهن في العراق ووحدة شعبه في مواجهة التدخلات الإيرانية في العراق.
إلى ذلك ستتحدث عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته، وعن مكان جثة صدام حسين الآن.
وستكشف رغد عن تفاصيل جديدة حول ما وصفته بالخيانة التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي.
كما لن يخلو اللقاء من الحديث عن الكثير من الذكريات التي جمعتها مع والدها صدام حسين، وظروف زواجها من حسين كامل ثم مقتله.