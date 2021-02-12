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الحكيم: يجب أن تكون القرارات محصورة بالدولة للحفاظ على السيادة

عمار الحكيم
عمار الحكيم
ميليشيات العراق

الحكيم: يجب أن تكون القرارات محصورة بالدولة للحفاظ على السيادة

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العربية.نت

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أكد رئيس تحالف "عراقيون" عمار الحكيم أن "المسلمين الشيعة في العراق وفي المنطقة العربية وفي كل مكان سيتمسكون بخيار الدولة والمواطنة، وسيستوفون حقوقهم في ظل دولهم لا بمعزل عنها، كما هو الحال في بقية الطوائف والمكونات، فهم جزء رئيس وأصيل من أوطانهم".

وقال الحكيم في كلمة اليوم بمناسبة "يوم الشهيد العراقي": إننا نمر اليوم بمرحلة ملؤها المخاطر والتحديات ونشهد ظروفاً لا تحتمل المجاملات والمناورات.

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وحذر من أن "استمرار الأزمات والتقاطعات، والفوضى وتضارب المصالح والرؤى، ومحاولات إضعاف الدولة ومؤسساتها، وضعف التخطيط والخدمات، كلها عوامل ضاغطة على الوطن والمواطن، ومعرقلة له ولمسيرته، ومتعبة ومحبطة للجميع".

وقال: "آن الأوان لنتفق على هوية وطنية جامعة، ودولة عصرية عادلة يحكمها عقد اجتماعي وسياسي جديد، يعالج تراكمات الماضي ويواكب تطورات الحاضر ويتطلع لمستقبل مستقل ومستقر ومزدهر".

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