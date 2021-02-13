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الخارجية الأميركية: ينبغي على تركيا أن تحترم سيادة العراق

Flags of USA and Turkey painted on cracked wall stock photo
علما تركيا والولايات المتحدة
التدخل التركي

الخارجية الأميركية: ينبغي على تركيا أن تحترم سيادة العراق

رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق قال الخميس إن تركيا تقوم "بشبه احتلال" للشريط الحدودي داخل أراضي العراق

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دبي – العربية.نت

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دعت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أنقرة إلى احترام سيادة الأراضي العراقية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، تعليقاً على العملية العسكرية التركية داخل أراضي إقليم كردستان، إنها مطلعة على التقارير الإخبارية الخاصة بالعمليات التركية هناك.

وأضافت أن "أي أنشطة عسكرية داخل العراق يجب أن تراعي احترام سيادة الأراضي العراقية".

آليات عسكرية تركية على الحدود العراقية (أرشيفية)
آليات عسكرية تركية على الحدود العراقية (أرشيفية)

يأتي هذا بينما أكدت وسائل إعلام كردية وقوع قصف تركي مكثف مساء الجمعة على سفوح جبل "كاره" وثلاث نواح في دهوك بشمال العراق.

من جهته، أكد "حزب العمال الكردستاني" لقناتي "العربية" و"الحدث" سقوط 30 جندياً تركياً في اشتباكات مستمرة مع مسلحي الحزب في شمال العراق.

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التركية إنها شنت ضربات جوية، ضمن عملية أطلقت عليها اسم "مخلب النسر"، شمال العراق ودمرت 50 هدفاً لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة إرهابياً، منها مستودعات أسلحة ومراكز قيادة.

وأكدت وزارة الدفاع التركية "القضاء على 33 عنصراً (من الحزب) بينهم قياديان".

عناصر من حزب العمال الكردستاني في مناطق عراقية حدودية مع تركيا (أرشيفية)
عناصر من حزب العمال الكردستاني في مناطق عراقية حدودية مع تركيا (أرشيفية)

وأوضحت أن أكثر من 40 طائرة حربية ومُسيرة شاركت في العملية العسكرية التي تقودها أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وأمس الخميس قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق محمد رضا آل حيدر، إن تركيا تقوم "بشبه احتلال" للشريط الحدودي داخل أراضي العراق.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تلتزم فيه تركيا بالاتفاقيات المبرمة مع بغداد بشأن مطاردة التنظيمات الإرهابية داخل الحدود العراقية.

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وقد أطلقت أنقرة عملية عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمال العراق، منتهكةً بذلك الأعراف والقوانين الدولية.

وقال آل حيدر في حديث مع قناة "السومرية" العراقية الخميس: "هناك اتفاقية مع الجانب التركي أُبرمت في عام 2008 تقضي بمطاردة التنظيمات الإرهابية داخل الحدود العراقية ولكن لمدة محددة لا تتجاوز الأسبوع أو الأسبوعين ولمسافة محددة، لكن الجانب التركي لم يلتزم بها".

وأكد أن الجانب التركي "يقوم الآن بشبه احتلال لشريط حدودي طويل يبلغ أكثر من 17 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية".

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