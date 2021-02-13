نفذ الجيش التركي ضربات جوية استهدفت مناطق في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق شمال البلاد.

ويأتي القصف التركي وسط استمرار المعارك بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ مناطق شمال العراق ملاذا له، وفي الأيام الماضية قتل عددا من الجنود الأتراك في المعارك الدائرة الطرفين.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، قتل اثنين آخرين من حزب العمال الكردستاني في إطار عمليتها العسكرية في شمال العراق.



وقالت الوزارة عبر موقع "تويتر" إن "عملية مخلب النسر متواصلة في منطقة جارا بشمال العراق. وقد تم تحييد اثنين من حزب العمال الكردستاني تم رصدهما في المنطقة في عملية جوية". وأضافت أن عدد الذين تم قتلهم منذ بدء المرحلة الثانية من عملية "مخلب النسر" الأربعاء وصل إلى 39 عنصراً.

وكانت وسائل إعلام كردية أكدت وقوع قصف تركي مكثف مساء الجمعة على سفوح جبل "كاره" وثلاث نواح في دهوك بشمال العراق.

من جهته، أكد "حزب العمال الكردستاني" لقناتي "العربية" و"الحدث" سقوط 30 جندياً تركياً في اشتباكات مستمرة مع مسلحي الحزب في شمال العراق.

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التركية الجمعة إنها شنت ضربات جوية، ضمن عملية أطلقت عليها اسم "مخلب النسر"، شمال العراق ودمرت 50 هدفاً لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة إرهابياً، منها مستودعات أسلحة ومراكز قيادة.