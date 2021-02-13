أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت القبض على 13 من عناصر داعش في حملة أمنية بمدينة نينوى.

وقالت الوكالة، في بيان اليوم السبت "استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل المصادر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 13 إرهابياً بمناطق متفرقة من محافظة نينوى".

وأضافت أن "الإرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة "4/إرهاب" لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي لعملهم بما يسمى فرقة الفرقان و الشرطة الإسلامية والمعسكرات العامة وفرقة ذات الصواري بصفة عسكر وأمنيين وعناصر إسناد تحت كنى وأسماء مختلفة".

وأشار البيان، إلى أنه "من خلال التحقيقات معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية قبل عمليات التحرير، حيث تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".