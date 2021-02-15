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بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

رغد مع والدها صدام حسين

بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

تزوجت في سن الـ 15 من ابن عم والدها حسين كامل.. وأنجبت خمسة أبناء

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دبي - العربية.نت

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تستضيف قناة "العربية" رغد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في سلسلة جديدة حصرية، تبث يومياً اعتباراً من اليوم الاثنين الجزء الأول 16:00 بتوقيت غرينتش، 19:00 بتوقيت ⁧‫السعودية.

فمن هي رغد صدام حسين؟.

ولدت في بغداد عام 1967، وهي الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

أجبرها الغزو الأميركي على العراق عام 2003 على ترك بغداد واللجوء إلى الأردن.

صدام حسين وعائلته
صدام حسين وعائلته

تأثرت كثيرا بشخصية والدها، حتى أن رسائله كانت تصلها من معتقله.

زواج في الـ 15 من عمرها

أما بالنسبة لزواجها، فقد عقد قرانها في سن الخامسة عشرة على ابن عم والدها حسين كامل، الذي كان رئيس هيئة التصنيع العسكري.

رغد صدام حسين وزوجها
رغد صدام حسين وزوجها

أنجبت خمسة أبناء هم علي وحرير ووهج وصدام وبنان، ولاحقا حصل خلاف بين زوجها ووالدها صدام حسين.

عائلة رغد صدام حسين في 1995
عائلة رغد صدام حسين في 1995

وشهدت رغد أحداث الحرب الإيرانية العراقية عام 1980 والغزو العراقي للكويت عام 1990.

وستكشف ابنة صدام حسين في سلسلة لقاءات يديرها الزميل صهيب شراير الكثير من الأسرار في الأيام المقبلة.

مكان جثة صدام ورسائله

كما ستتناول في حديثها الوضع الراهن في العراق ووحدة شعبه في مواجهة التدخلات الإيرانية في العراق.

رغد صدام حسين
رغد صدام حسين

إلى ذلك ستتحدث عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته، وعن مكان جثة صدام حسين الآن.

وستكشف رغد عن تفاصيل جديدة حول ما وصفتها بالخيانة التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي.

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