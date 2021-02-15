رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
أكدت في لقاء خاص مع "العربية" أن الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية
أكدت رغد ابنة صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق، أن التدخل الإيراني في المنطقة سافر، مشيرة إلى أن "الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية".
وشددت في لقاء خاص مع قناة "العربية" في جزئه الأول من سلسلة حصرية بدأت اليوم الاثنين، على أن العراق هو ميزان المنطقة والبوابة الشرقية الحامية للمنطقة.
مباشر من #العربية | #رغد_صدام_حسين لقاء خاص وحصري - الجزء الأول.#العراق#إيران@RghadSaddam@sohaib https://t.co/U85tgc2Pwa— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) February 15, 2021
كما اعتبرت أن وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها أقرت أيضا أنه كان يتم التعامل بقسوة في حالات معينة.
وقالت إنه "عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية".
وعند سؤالها عن تبوئها لمناصب سياسية في المستقبل القريب أجابت أن كل شيء وارد وكل الاقتراحات موجودة.
كما لم يخلُ الحديث عن الغزو الأميركي للعراق عام 2003 الذي بسببه تركت العراق ولجأت إلى سوريا ثم الأردن.
لم اسأل والدي يوما لماذا استخدم القسوة في اتخاذ أي قرار أو كيف اتخذه.#رغد_صدام_حسين#العراق@RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/6SQ3MTKBJy— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 15, 2021
وتطرقت ابنة صدام حسين إلى ذكريات طفولتها الجميلة التي قضتها مع والدها. وقالت إنها حظيت بعطف والدها ولم يكن يستعمل معها أو مع أخواتها القساوة والترهيب كما يشاع.
وقالت "لا يمكن للجو العائلي المنزلي أن يخلو من التدخلات السياسية"، فتحدثت رغد صدام حسين عن استقبالها لحاكم بيلاروسيا في غياب أمها التي تغيبت لظرف عائلي خاص. كما أصبحت للمرة الأولى في موقفٍ صعب يجب أن تتخذ فيه قراراً بالدفاع عن والدها عندما تم إلقاء القبض عليه.
هذه هي أصعب مراحل حياتي. #رغد_صدام_حسين في لقاء حصري مع #العربية#العراق— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 15, 2021
الحلقة الكاملة: https://t.co/p7DGPJ5f2C @RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/TPAOrY2k70
تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الحلقات الخاصة مع ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تبث على قناة العربية والحدث وشاهد vip، وبدأت اعتباراً من اليوم الاثنين في 16:00 بتوقيت غرينتش، 19:00 بتوقيت السعودية.