رغد صدام حسين تكشف لـ "العربية" تفاصيل هروبها من العراق 

تواصل رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق، الكشف عن المزيد من الأسرار في سلسلة لقاءاتها مع قناة "العربية"، منها تفاصيل هروبها من العراق، وموقفها من إمكانية العودة مجددا إلى البلاد.

وفي الحلقة الثالثة، تتحدث رغد عن ذكرياتها حول احتلال الكويت، فضلا عن رأيها إذا ما كان والدها أخطأ في قرار الحرب.