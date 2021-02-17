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رغد صدام حسين كشفت لـ"العربية" عن تفاصيل مقتل شقيقيها

رغد صدام حسين.. تلمّح إلى مشاركة شقيقها بتنفيذ إعدام زوجها
رغد صدام حسين

رغد صدام حسين كشفت لـ"العربية" عن تفاصيل مقتل شقيقيها

تناولت رغد أسراراً أذيعت لأول مرة عن غزو بلادها للكويت

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دبي - قناة العربية

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كشفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق الراحل صدام حسين، لـ"العربية"، في الجزء الثالث من حديثها الخاص، الأربعاء، عن ظروف مقتل شقيقيها قصي وعدي، وكيف تمت الوشاية بهما.

وتناولت رغد أسراراً أذيعت لأول مرة عن غزو بلادها للكويت، ورأيها في قرار الحرب.

وتضمنت الحلقة جانباً إنسانياً، يتمثل في أيام رغد الأخيرة في العراق وذكرياتها بعد قصف مزرعتها.

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وتطرقت رغد أيضا إلى طريقة هروبها من العراق، وتفاصيل وصولها إلى الحدود السورية، وإمكانية عودتها إلى وطنها في المستقبل.

وتناول الحديث ممتلكات رغد، وعما إذا استطاعت تسريب بعضها إلى خارج العراق.

وبثت "العربية" الحلقة الساعة 19 بتوقيت السعودية، 16 بتوقيت غرينتش.

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