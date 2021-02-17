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ماذا قالت رغد صدام حسين عن غزو بلادها للكويت؟

رغد صدام حسين

ماذا قالت رغد صدام حسين عن غزو بلادها للكويت؟

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العربية.نت

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كشفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق للعربية أسراراً تذاع لأول مرة عن غزو بلادها للكويت، وما هو موقفها الحقيقي ومتى عرفت بعملية الغزو؟

وتواصل ابنة الرئيس العراقي الأسبق الكشف عن المزيد من الأسرار في سلسلة لقاءاتها مع قناة "العربية"، منها تفاصيل هروبها من العراق، وموقفها من إمكانية العودة مجدداً إلى البلاد.

وفي الحلقة الثالثة، تتحدث رغد عن ذكرياتها حول احتلال الكويت، فضلاً عن رأيها فيما إذا كان والدها أخطأ في قرار الحرب.

وتتضمن الحلقة جانباً إنسانياً، يتمثل في أيام رغد الأخيرة في العراق وذكرياتها بعد قصف مزرعتها.

وتكشف رغد أيضا طريقة هروبها من العراق، ومن ساعدها للخروج وصولا إلى الحدود السورية.

وستجيب رغد عن أسئلة "العربية" حول ممتلكاتها، وعما إذا كانت استطاعت تهريب بعضها.

كما يتضمن الجزء الثالث حديثا مستفيضا عن ظروف مقتل شقيقيها قصي وعدي، وكيف تمت الوشاية بهما.

وتبث "العربية" الحلقة الساعة 19 بتوقيت السعودية، 16 بتوقيت غرينتش.

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