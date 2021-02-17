.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بيان أوروبي أميركي: لا تسامح مع استهداف مرافق أميركية بالعراق

Broken glass is seen at the Bright Castle Motors building after reports of mortar shells landing near Erbil airport, in Erbil, Iraq February 15, 2021. REUTERS/Azad Lashkari
آثار الهجوم الصاروخي على أربيل
ميليشيات العراق

بيان أوروبي أميركي: لا تسامح مع استهداف مرافق أميركية بالعراق

وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا: ندعم تحقيق الحكومة العراقية في هجوم أربيل لمحاسبة المسؤولين عنه

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ندد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، بأشد العبارات بالهجوم الصاروخي الذي طال أربيل (شمال العراق) الاثنين.

وذكر البيان المشترك أن الحكومات الموقِّعة ستدعم تحقيقات العراق بهدف محاسبة المسؤولين عن الهجوم.

وقدّم وزراء الخارجية الموقعون على البيان تعازيهم لذوي ضحايا هجوم أريبل وللشعب العراقي.

وختم البيان: "نحن متحدون في رأينا أنه لن يتم التسامح مع الهجمات على أفراد ومرافق الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش".

منزل في أربيل تضرر بسبب الهجوم
منزل في أربيل تضرر بسبب الهجوم

اتصال بلينكن بالكاظمي

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بعد هجوم أربيل الذي أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة عسكري أميركي.

ودعا بلينكن إلى إجراء تحقيق في الهجوم الصاروخي، متعهّداً "محاسبة المسؤولين عنه".

شاب عراقي أصيب في الهجوم يتلقى العلاج
شاب عراقي أصيب في الهجوم يتلقى العلاج

وحث بلينكن الكاظمي على "العمل مع حكومة كردستان لمواجهة المتطرفين"، وبحث معه الجهود الجارية لتحديد ومحاسبة المسؤولين عن هجوم أريبل.

واشنطن تحتفظ بحق الرد على هجوم أربيل بالمكان والوقت المناسبين العراق ميليشيات العراق واشنطن تحتفظ بحق الرد على هجوم أربيل بالمكان والوقت المناسبين

كما بحث بلينكن والكاظمي "مسؤولية بغداد في حماية الأميركيين وعناصر التحالف"، وقد أبلغ وزير الخارجية الأميركية رئيس الوزراء العراقي استياءه من الهجمات الصاروخية في أربيل.

وقال بلينكن في بيان: "نشعر بالغضب من الهجوم الصاروخي الذي حصل اليوم على إقليم كردستان العراق"، مضيفاً "لقد تواصلت مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لمناقشة الحادث وأكّدت له دعمنا الكامل لإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين".

والاثنين، سقطت عدة قذائف صاروخية داخل مطار أربيل وبالقرب منه؛ ما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 آخرين وجندي أميركي، وفق بيان للتحالف الدولي لمكافحة داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأعلنت المسؤولية عن الهجوم جماعة غير معروفة، يقول مسؤولون عراقيون إن لها صلات بإيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد