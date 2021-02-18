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المتحور يفتك بالعراق.. نصف الإصابات من السلالة الجديدة

كورونا من العراق

المتحور يفتك بالعراق.. نصف الإصابات من السلالة الجديدة

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دبي - العربية.نت

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أطلقت وزارة الصحة العراقية تحذيراً، اليوم الخميس، من فيروس كورونا المتحور الأشد والأسرع انتشارا والذي ظهر بداية في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأعلن وزير الصحة، حسن التميمي، في مؤتمر صحافي عن تفشٍ سريع للسلالة الجديدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

كما نبه إلى أن "أكثر من خمسين بالمئة من الإصابات التي تسجل في مؤسسات وزارة الصحة هي من السلالة المتحورة".

إصابات شديدة بين الأطفال

إلى ذلك، كشف عن "تسجيل إصابات شديدة بين الأطفال والشباب، ما ينذر بخطر كبير، ولا سيما بعد زيادة الحالات الحرجة والشديدة وكذلك نسبة الدخول إلى المستشفيات، مضيفا أن هذا يشكل ضغطا كبيرا على المؤسسات الصحية في البلاد.

ودعا إلى الابتعاد عن التنقل بين المدن، فضلا عن تفادي التجمعات.

يذكر أن اللجنة المعنية بمكافحة الفيروس كانت أعلنت السبت، فرض حظر تجول من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا بداية من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين.

وتضمنت القرارات التوجه لإغلاق المساجد، ومنع الحفلات وفق ضوابط محددة للحد من انتشار الوباء.

وكانت البلاد شهدت قبل فترة انخفاضا في دخول المستشفيات، إلا أن النسبة عادت وارتفعت، مع تزايد حالات الإصابات الحرجة.

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