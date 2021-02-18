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رغد صدام حسين تكشف حقيقة أسلحة من ذهب في قصور والدها

رغد صدام حسين تكشف حقيقة أسلحة من ذهب في قصور والدها

أشارت إلى أنها كانت مطلية بالذهب ومن إنتاج عراقي وليست للقتال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكدت رغد صدام حسين في الجزء الرابع من سلسلة لقاءات حصرية مع "العربية"، أن رفات والدها تم نقلها إلى مكان آخر بعد دفنه عقب إعدامه.

وقالت "عزّ عليّ أن لا أحضر الجنازة".

كما أشارت إلى أن صدام حسين ترك لهم إرثا كبيرا في حب الناس وإرضاء الله، وكان الدرع الحصين للأمة، وبغيابه تم استباحة الأمة.

وتحدثت رغد صدام حسين عن أملاك والدها، مؤكدة أنه لا أملاك عراقية باسم صدام حسين، مشيرة إلى أن "القصور الرئاسية كانت أملاك دولة".

وعند سؤالها عن حقيقة وجود أسلحة الكلاشينكوف مصنوعة من الذهب، أشارت إلى أنها كانت مطلية بالذهب ومن إنتاج عراقي وليست للقتال، كما أنها ليست بالأسعار الخيالية كما يروج لها، وكانت مصنعة لمناسبات محددة.

يذكر أن ابنة الرئيس العراقي الأسبق، كانت كشفت على مدى الحلقات السابقة العديد من التفاصيل حول تلك الحقبة من حكم العراق، وقرارات صدام في حينه.

كما تطرقت إلى الجانب العائلي من حياتها في كنف رجل حكم العراق بقبضة حديدية على مدى سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الحلقات الخاصة مع ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تبث على قناة العربية والحدث وشاهد vip.

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