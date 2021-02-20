.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صواريخ تستهدف قاعدة عراقية تستضيف قوات أميركية

قاعدة بلد الجوية (أرشيفية)

صواريخ تستهدف قاعدة عراقية تستضيف قوات أميركية

هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع الذي يستهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية أو متعاقدين أميركيين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد مسؤولو أمن عراقيون أن 4 صواريخ ضربت قاعدة بلد الجوية العراقية شمال العاصمة بغداد، التي تستضيف قوات أميركية أو
متعاقدين أميركيين السبت، مما أسفر عن إصابة متعاقد عراقي.

وذكر الجيش العراقي أن أربعة صواريخ ضربت القاعدة. وقال مسؤولو الأمن العراقيون في بادئ الأمر إن ثلاثة صواريخ ضربت القاعدة وأبلغوا رويترز بأن المتعاقد أصيب بجروح لا تهدد حياته.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع الذي يستهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية أو متعاقدين أميركيين.

يذكر أن العراق شهد خلال الأشهر الماضية، عدة هجمات صاروخية، استهدفت قواعد عسكرية تضم قوات أميركية، كما استُهدف محيط السفارة الأميركية في بغداد مراراً خلال السنوات الأخيرة.

وغالباً ما تتجه أصابع الاتهام، على الرغم من عدم توقيف السلطات العراقية أي متورطين، إلى الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في البلاد.

أضرار إثر هجوم أربيل (فرانس برس)
أضرار إثر هجوم أربيل (فرانس برس)

هجوم أريبل

وكان التحالف قد أعلن الثلاثاء أن هجوماً صاروخياً استهدف القوات التي تقودها الولايات المتحدة بشمال العراق، الاثنين، وأسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أميركي. وسقطت الصواريخ على قاعدة عسكرية جوية يشغلها التحالف في مطار أربيل الدولي وبالقرب منها.

أضرار إثر هجوم أربيل (فرانس برس)
أضرار إثر هجوم أربيل (فرانس برس)

كما كتب المتحدث باسم التحالف على تويتر الثلاثاء أن المتعاقد الذي لقي حتفه ليس أميركياً دون ذكر المزيد من التفاصيل، مضيفاً أن ثلاثة صواريخ سقطت داخل القاعدة. وقال إن تسعة أصيبوا، هم ثمانية متعاقدين مدنيين وجندي أميركي. وأفاد مسؤول أميركي طلب عدم ذكر هويته بأن الجندي أصيب بارتجاج في المخ.

في المقابل، نفت إيران الثلاثاء إشارة بعض المسؤولين العراقيين إلى صلتها بجماعة غير معروفة أعلنت مسؤوليتها عن هجوم أربيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد