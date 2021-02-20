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بشاحنات خضار.. ميليشيات إيران تنقل سلاحاً من العراق لسوريا

من الحدود السورية العراقية (أرشيفية - رويترز)
من الحدود السورية العراقية (أرشيفية - رويترز)

بشاحنات خضار.. ميليشيات إيران تنقل سلاحاً من العراق لسوريا

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دبي - العربية.نت

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تواصل الميليشيات الإيرانية نقل السلاح عبر الحدود السورية العراقية. وفي أحدث تحركاتها، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بأن شحنة أسلحة جديدة استقدمتها القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها إلى الأراضي السورية قادمة من العراق.

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كما أوضح بحسب مصادر من الضفاف الغربية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقي، أن 3 شاحنات مدنية من المفترض أن تحمل خضاراً وفاكهة، إلا أنها كانت محملة بأسلحة وذخائر تابعة للإيرانيين دخلت أمس الجمعة برفقة سيارتي دفع رباعي، من معبر غير شرعي بين العراق وسوريا قرب قرية العباس التابعة لمنطقة الجلاء في ريف مدينة البوكمال شرق دير الزور.

معابر غير شرعية

وتستخدم عادة إيران تلك المعابر لنقل السلاح والذخائر.

وفي حين أفرغت الشحنة في تلك المنطقة، لم يعرف إذا جرى نقلها بعد ذلك إلى مواقع إيرانية أخرى.

من الحدود العراقية السورية(أرشيفية- فرانس برس)
من الحدود العراقية السورية(أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أنه في 11 من الشهر الجاري، استهدف طيران مسير مجهول الهوية سيارة تحمل شحنة أسلحة قادمة من العراق، بالقرب من معبر عسكري غير شرعي بين البلدين، تستخدمه عادة الميليشيات للتنقل وإدخال التعزيزات والشحنات منه، قرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وسط دوي انفجارات عنيفة بالمنطقة عقب استهداف السيارة المحملة بذخيرة وسلاح، ما أدى لتدمير الشحنة ومقتل 4 من عناصر الميليشيات.

وكانت تلك الفصائل عمدت أيضا الأسبوع الماضي إلى نقل مقرات قديمة إلى مواقع جديدة، ونقل سلاح وذخيرة إلى مستودعات مختلفة في منطقتي البوكمال والميادين وأطراف مدينة دير الزور، لاسيما بعد أن تصاعدت المخاوف الإيرانية مؤخراً من تجدد استهداف قواتها في سوريا بشكل عنيف.

وشهد الشهر الماضي (يناير) تكثيفاً كبيراً في الغارات الإسرائيلية ضد مواقع تلك الميليشيات.

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