رغد صدام حسين تروي سبب إبعاد والدتها عن الأضواء

في الحلقة الأخيرة من سلسلة اللقاءات الحصرية لـ "العربية"، تحدثت رغد صدام حسين عن أسباب عدم حديثها عن والدتها.

وقالت "الوالدة موجودة، وهي سيدة لم تعد صغيرة بالعمر، وهي امرأة غير اعتيادية، كونها زوجة صدام حسين".

وأشارت رغد صدام حسين إلى وجود حساب واحد ورسمي فقط على منصة تويتر، وهو "@RghadSaddam" والتي تشدد على أخذ الأخبار منه، كونه الحساب الرسمي الوحيد.

وردا على سؤال عن تفاعلها في صفحتها الرسمية ومدى قبولها الانتقادات قالت: "كلفت شخصاً واحداً بإعطائي الأشياء المهمة على صفحتي".

كما تحدثت رغد عن تفاصيل حياتها اليومية والتزاماتها الاجتماعية والعائلية، ودورها في إخراج عمتها من ليبيا في 2011. وقالت: "كنت سبب خروج عمتي من ليبيا لعدم تعرضها إلى أذية".

وفي ختام اللقاء توجهت رغد صدام حسين إلى الأردن بالشكر، مشيرة إلى أنها لم تشعر بالغربة هناك. وأكدت أن الأردن احتضنها.

يذكر أن ابنة الرئيس العراقي الراحل كانت قد كشفت في الحلقات السابقة على العربية الكثير عن حقبة والدها، وظروف اعتقاله، وحكمه كما تحدثت عن عائلتها ومقتل زوجها.